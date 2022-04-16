Министр юстиции о новом штрафе за неношение маски и о возможности обжаловать его в суде

16:54 19 ноября Киев, Украина

Недавно ВРУ приняла новый закон в отношении масочного режима, согласно которому размер штрафа будет составлять от 170 до 255 гривен и оформляться протокол будет на месте.



Об этом заявил министр юстиции Украины Об этом заявил министр юстиции Украины Денис Малюська

"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснил министр.

Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен и оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического - штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.