Министр юстиции о новом штрафе за неношение маски и о возможности обжаловать его в суде
16:54 19 ноября Киев, Украина
Недавно ВРУ приняла новый закон в отношении масочного режима, согласно которому размер штрафа
будет составлять от 170 до 255 гривен и оформляться протокол будет на месте.
"Во-первых, решение о наложении таких штрафов должен принимать суд. Однако из-за загруженности судей, они просто не успевали рассматривать соответствующие протоколы. Иногда правоохранители допускали ошибки при составлении самого протокола. Во-вторых, штрафовать прохожего, который зашел в магазин без маски, на сумму от 17 000 гривен было психологически непросто. Чаще всего у человека пришлось бы забирать последние деньги. А у многих их и вовсе не было", - пояснил министр.
Недавно же Верховная Рада приняла новый закон, который обязывает носить маски в общественных помещениях. Теперь нарушителям грозит штраф от 170 до 255 гривен и оформлять его смогут сразу на месте. Поэтому, по словам Малюськи, не будет ни юридического барьера, ни психологического - штрафы намного меньше и процедурно их легче оформить.
"Люди, которым выпишут штраф, смогут его обжаловать в суде. Однако будет ли это иметь смысл, если судиться выйдет дороже, чем заплатить штраф", - говорит министр.
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