Министр образования и науки Украины отказался от степени кандидата наук

После утверждения правительством Украины механизма добровольного отказа от ученой степени, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой стал первым, кто отказался от степени кандидата наук.
Напомним, назначенного на должность 21 марта министра образования Оксена Лисового обвинили в плагиате его диссертации. Социокультурная самоидентификация личности, которую он защитил в 2012 году.
После этого он подал свою диссертацию в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на проверку по плагиату и заявил, что в случае выявления каких-либо нарушений откажется от ученой степени кандидата наук.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии