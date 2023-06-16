Министр образования и науки Украины отказался от степени кандидата наук

11:26 30 мая Киев, Украина

После утверждения правительством Украины механизма добровольного отказа от ученой степени, министр образования и науки Украины Оксен Лисовой стал первым, кто отказался от степени кандидата наук.
"В академическом мире научная степень - это о ценности и доверии, а еще о получении, а не получении. Как военную форму имеют право носить только военные, так и иметь научные степени, по моему мнению, должны только ученые... На себе, собственно, первым и испытывал механизм отказа. Написал соответствующее заявление и со вчерашнего дня уже не является кандидатом наук. Держаться за формальные для себя статусы не собираюсь. Гораздо важнее реальные дела и действия", - написал министр на своей Facebook-странице.
Напомним, назначенного на должность 21 марта министра образования Оксена Лисового обвинили в плагиате его диссертации. Социокультурная самоидентификация личности, которую он защитил в 2012 году.

После этого он подал свою диссертацию в Национальное агентство по обеспечению качества высшего образования на проверку по плагиату и заявил, что в случае выявления каких-либо нарушений откажется от ученой степени кандидата наук.