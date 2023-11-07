Министр Кулеба запланировал визит в Брюссель: переговоры с еврокомиссарами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба запланировал визит в Брюссель, который состоится 7-8 ноября, как сообщили в пресс-службе МИД Украины.
В ходе своего пребывания в Брюсселе, министр проведет важные переговоры с еврокомиссарами, предшествующие обнародованию отчета Еврокомиссии по выполнению Украиной рекомендаций Евросоюза. Этот отчет имеет важное значение в контексте начала переговорного процесса о возможном членстве Украины в Европейском Союзе, подчеркивают в МИД.
Кроме того, в рамках своего визита Дмитрий Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром иностранных дел Аджеем Лябибом. Основными темами обсуждения станут вопросы военной поддержки для Украины, защита энергетической инфраструктуры страны в зимний период, применение формулы мира по инициативе президента Владимира Зеленского, и процесс европейской интеграции Украины.
Дополнительно, в рамках своего визита, Дмитрий Кулеба также примет участие в конференции послов Бельгии и будет почетным гостем этого мероприятия, как объявили в пресс-службе МИД.
В ходе своего пребывания в Брюсселе, министр проведет важные переговоры с еврокомиссарами, предшествующие обнародованию отчета Еврокомиссии по выполнению Украиной рекомендаций Евросоюза. Этот отчет имеет важное значение в контексте начала переговорного процесса о возможном членстве Украины в Европейском Союзе, подчеркивают в МИД.
Кроме того, в рамках своего визита Дмитрий Кулеба проведет переговоры с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и министром иностранных дел Аджеем Лябибом. Основными темами обсуждения станут вопросы военной поддержки для Украины, защита энергетической инфраструктуры страны в зимний период, применение формулы мира по инициативе президента Владимира Зеленского, и процесс европейской интеграции Украины.
Дополнительно, в рамках своего визита, Дмитрий Кулеба также примет участие в конференции послов Бельгии и будет почетным гостем этого мероприятия, как объявили в пресс-службе МИД.
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