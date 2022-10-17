Министр Ирина Верещук объяснила причину сбоя в выплатах переселенцам

11:09 17 октября Киев, Украина

Выплаты вынужденным переселенцам (ВПЛ) в Украине происходят один раз в месяц. При этом происходит это 3-го, 12-го или 23-го числа каждого месяца.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Там разъяснили, что иногда происходят задержки с начислением средств ВПЛ и связано это с техническими проблемами. Чтобы их устранить как можно быстрее, получателям советуют обращаться в органы соцзащиты по месту регистрации.

"Государство стремится всячески помочь украинцам, вынужденным из-за войны покинуть свой дом. Деньги и жилье – две ключевые проблемы, беспокоящие наших людей. Стараемся не только обеспечить своевременно выплаты ежемесячного государственного пособия из бюджета (2 тыс. грн. на взрослых и 3 тыс. грн. на детей или людей с инвалидностью). Мы также дополнительно сотрудничаем с международными гуманитарными организациями, чтобы финансовая поддержка была более значительной. Главная цель – дать людям возможность адаптироваться, обустроиться на новом месте, найти работу, войти в более стабильный ритм жизни", – прокомментировала ситуацию глава министерства Ирина Верещук.

Напомним, ранее украинцам из освобожденных регионов напомнили об условии для выплаты пенсий.