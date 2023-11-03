Министр иностранных дел Украины встретился с главой Rheinmetall AG в Берлине

Министр иностранных дел Украины, Дмитрий Кулеба, объявил о своей встрече с генеральным директором немецкой оборонной компании Rheinmetall AG, Армином Паппергером, в Берлине.
На встрече обсуждались пути укрепления партнерства между оборонной промышленностью Германии и Украины, с акцентом на предоставлении Украине дополнительного вооружения и боеприпасов для обеспечения защиты страны, её гражданского населения и инфраструктуры от возможных атак со стороны россии.
Дмитрий Кулеба подчеркнул важность укрепления альянса в оборонной сфере между Германией и Украиной в своем сообщении в социальной сети.
На встрече обсуждались пути укрепления партнерства между оборонной промышленностью Германии и Украины, с акцентом на предоставлении Украине дополнительного вооружения и боеприпасов для обеспечения защиты страны, её гражданского населения и инфраструктуры от возможных атак со стороны россии.
Дмитрий Кулеба подчеркнул важность укрепления альянса в оборонной сфере между Германией и Украиной в своем сообщении в социальной сети.
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