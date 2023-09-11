Министр иностранных дел Германии неожиданно приехала в Киев

Министр иностранных дел Германии, Аннелена Бербок, неожиданно прибыла в Киев. После приезда она пообещала Украине поддержку в ее стремлении присоединиться к Европейскому Союзу.
Об этом сообщает немецкое издание ZDF.
Это уже четвертый визит главы МИД Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Прибытие Бербок в столицу Украины было сохранено в секрете из соображений безопасности и стало актуальным за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что, вероятно, имеет символическое значение с целью выразить знак солидарности.
Из-за по-прежнему закрытого воздушного пространства над Украиной, Аннелена Бербок прибыла в Киев из Польши специальным поездом ночью, что характерно для высокопоставленных политических визитов. По прибытии ее встретил посол Германии в Украине, Мартин Йегер.
Министр Бербок выразила обязательства Германии в поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе, но также настаивала на дальнейших усилиях по проведению реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. Она подчеркнула, что Украина защищает свободу всех, и что Германия остается решительной в своей поддержке страны в ее евроинтеграционных усилиях.
Об этом сообщает немецкое издание ZDF.
Это уже четвертый визит главы МИД Германии в Украину с начала полномасштабного вторжения россии в феврале 2022 года. Прибытие Бербок в столицу Украины было сохранено в секрете из соображений безопасности и стало актуальным за неделю до Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, что, вероятно, имеет символическое значение с целью выразить знак солидарности.
Из-за по-прежнему закрытого воздушного пространства над Украиной, Аннелена Бербок прибыла в Киев из Польши специальным поездом ночью, что характерно для высокопоставленных политических визитов. По прибытии ее встретил посол Германии в Украине, Мартин Йегер.
Министр Бербок выразила обязательства Германии в поддержке Украины на пути к членству в Европейском Союзе, но также настаивала на дальнейших усилиях по проведению реформ, в частности, в сфере борьбы с коррупцией. Она подчеркнула, что Украина защищает свободу всех, и что Германия остается решительной в своей поддержке страны в ее евроинтеграционных усилиях.
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