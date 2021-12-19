Министерство образования и науки присудило молодым учёным государственную именную стипендию

В воскресенье, 21 ноября, в День Достоинства и Свободы, Министерство образования и науки (МОН) опубликовало у себя на сайте информацию о том, что стали известны победители для получения государственной стипендии в 2022 году. Стипендия присуждается в честь Героев Небесной Сотни, чтобы увековечить события Революции Достоинства.

Всего из 176 претендентов было отобрано 22 ученых с активной общественной позицией, который каждый из них вложил весомый вклад в развитие демократических и гуманистических ценностей в сфере науки, что послужило укреплению авторитета Украины в международном формате.

Согласно подписанному Приказу №1254 от 19.11.2021, Министерство образования и науки огласило имена людей-победителей, которые были определены комиссией.

Всех победителей отбирали по пяти номинациям:

стипендия им. Дмитрия Максимова;

стипендия им. Назария Войтовича;

стипендия им. Романа Гурика;

стипендия им. Устима Голоднюка;

стипендия им. Юрия Поправки.



В первых двух номинациях в каждую были отобраны по пять человек, в оставшиеся три - присуждены премии четверым номинантам.

Начиная с 1 января 2022 года каждый месяц будет идти перечисление стипендии стипендиатам по основному месту работы или обучению дополнительно к должностному окладу, именной или ординарной (обычной) академической стипендии аспиранта, адъюнкта, докторанта.