Министерство молодежи и спорта разрешило проводить спортивные соревнования в Украине

12:20 31 мая Киев, Украина

В Украине разрешили проведение спортивных соревнований. Однако пока лишь на некоторых территориях и без присутствия зрителей.
 
Документ у себя на странице в Facebook опубликовал олимпийский чемпион Токио, и народный депутат от фракции "Слуга народа" Жан Беленюк, со ссылкой на решение Министерства молодежи и спорта.

Согласно приказа министерства, соревнования возобновляются для качественной подготовки спортсменов национальных сборных команд Украины по видам спорта к участию в главных международных соревнованиях.

При их проведении должны соблюдаться условия безопасности, предусмотренные законодательством о военном положении.

Указано, что соревнования будут проводиться среди взрослых спортсменов и спортсменов ближайшей к взрослой возрастной группе, в том числе спортсменов по видам спорта лиц с инвалидностью.

Напомним, что после начала полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля, все спортивные соревнования были отменены в связи с введением военного положения.