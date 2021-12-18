Мининфраструктуры: танкер Delfi вытащат бесплатно

17:50 11 Август Киев, Украина

Частная компания проявила инициативу в проведении работ по поднятию затонувшего в Одессе танкера с нефтью, без привлечения бюджетных средств.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий

«Трудно не согласиться с таким предложением. В операции по судоподъему Delfi для нас важны 2 критерия - способность выполнить поставленные задачи и возможность экономии средств налогоплательщиков», - написал Криклий.

Он уточнил, что 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев».



Уже начато ряд подготовительных работ для безопасности операции, среди которых: удаление песка из помещений судна, удаление камней, промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию загрязняющих веществ с танков судна.