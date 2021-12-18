Мининфраструктуры: танкер Delfi вытащат бесплатно

Частная компания проявила инициативу в проведении работ по поднятию затонувшего в Одессе танкера с нефтью, без привлечения бюджетных средств.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Он уточнил, что 10 августа был подписан трехсторонний договор между ОФ ГП «АМПУ», ООО «Краншип» и ООО «Бруклин-Киев».
Уже начато ряд подготовительных работ для безопасности операции, среди которых: удаление песка из помещений судна, удаление камней, промывка песка под обшивкой для обеспечения выкренивания на левый борт, а также ряд мероприятий по снятию загрязняющих веществ с танков судна.
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