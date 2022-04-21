Минфин протестировал таможенников на благонадежность

21:22 21 июля Киев, Украина

Более, чем 10% украинских таможенникам, которые прошли тестирование на благонадежность, рекомендовано сменить рабочее место.

Об этом сообщается на сайте Министерства финансов Украины.



Экспериментальный проект по тестированию провели Минфин и Гостаможслужба Украины при поддержке Международной организации по миграции и посольства США в Украине.



Больше всего сотрудников, нерекомендованных к прохождению дальнейшей службы, – на Азовской таможне: 22,6%.



56% сотрудников по итогам проекта показали положительный результат по всем трем тестам – на знание таможенного и антикоррупционного законодательства, на общие способности и тест на благонадежность.



Отличный результат по всем трем тестам получили 495 из более 9 тыс. протестированных таможенников. Самый большой процент "отличников" (9%) – на Буковинской и Полесской таможнях



Самый высокий уровень благонадежности показали Подольская таможня (Хмельницкая область) – 75%, Северная таможня (Черниговская область) – 65%, Киевская таможня (Черкасская область) – 69,5%.



Лучшие результаты по тестированию на знание законодательства и общие способности показали Полесская, Буковинская, Днепровская (Днепропетровская область), Черноморская (Николаевская область) и Энергетическая таможни – около 90% служащих успешно сдали тесты.



По результатам тестирования "условно рекомендовано" продолжить службу 10,7% таможенникам.



"Судьба 10,7% условно рекомендованных зависит от них самих: эти работники должны снять вопросы, возникшие к ним в ходе тестирования. Результаты дают нам сигнал, отдельных работников ожидает повышение, ведь они показали высокий уровень ответственности и профессионализма, чем требует их нынешняя должность", – цитирует Гостаможслужба главу ведомства Павла Рябикина.







Аттестации квалификации и благонадежности в таможенных органах Минфин хочет проводить регулярно.



Когда проводилось это тестирование, не уточняется. В июне Рябикин говорил, что тестирование 9 тыс. сотрудников таможни показало, что нужно заменить половину из них.



