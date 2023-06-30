Минэнерго сообщает о завершении восстановления гидроагрегата на украинской ГЭС

12:18 30 июня Киев, Украина

В рамки обширной ремонтной кампании, направленной на обновление энергетических объектов, на одной из гидроэлектростанций Украины успешно завершились работы по восстановлению гидроагрегата мощностью свыше 300 МВт.

Об этом сообщает Минэнерго в пятницу, 30 июня.

"Из планового ремонта, который проходит в рамках масштабной ремонтной кампании энергетических объектов, вышел гидроагрегат одной из гидроэлектростанций мощностью более 300 МВт", – говорится в сообщении.

При этом ремонтная кампания на объектах генерации – тепловой, гидро- и атомной – продолжается. Выработанной электроэнергии вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей.



Накануне из-за непогоды без света временно оставались потребители во Львовской, Ровенской, Кировоградской областях. В Донецкой области остаются обесточенными четыре населенных пункта.



Из-за технологических нарушений выключалась часть потребителей в Черниговской области. Ведутся восстановительные работы.



Из-за российских обстрелов обесточено в Донецкой области – 15 населенных пунктов, в Запорожской – 3 населенных пункта, в Херсонской – четыре населенных пункта. Остается без светлая часть потребителей в Черниговской, Сумской, Харьковской областях. Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности.

В Херсонской области заживили два населенных пункта, отключенных с начала деоккупации. А в Херсоне заживили 211 потребителей, отключенных после подтопления. Остаются без света 13,3 тысяч потребителей.