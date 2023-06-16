Минэнерго о проблемах в энергосистеме из-за российских атак

Наблюдается продолжение атак российских сил на прифронтовых и приграничных территориях, что приводит к постоянным повреждениям энергетической инфраструктуры и проблемам с электроснабжением.
Об этом заявили в Минэнерго.
В результате военных действий в Донецкой области 14 населенных пунктов оказались без электричества, что привело к отсутствию света у 8,9 тысяч потребителей.
После последней массированной атаки, единственная оставшаяся без электроснабжения шахта была восстановлена, вторая удалось восстановить, сообщает министерство.
В результате обстрелов в Запорожской области 4 населенных пункта остались без электричества, а в Сумской области без энергоснабжения осталось 2,4 тысячи потребителей.
Кроме того, из-за предыдущих обстрелов, часть потребителей в Харьковской, Херсонской и Черниговской областях также осталась без света. Ремонтные бригады работают в тех регионах, где ситуация позволяет обеспечить безопасность.
За последние сутки удалось восстановить электричество для почти 22 тысяч потребителей, преимущественно в Донецкой и Запорожской областях, сообщается в официальном заявлении.
Также Министерство энергетики сообщило о произошедшем инциденте в Полтавской области, где местный житель напал на бригаду энергетиков, выполняющих работы. В ходе драки нападавший использовал перцовый баллончик.
Пострадавшие получили телесные повреждения, однако их состояние на утро было удовлетворительным, добавило министерство. Несмотря на сложную ситуацию после обстрелов, энергетическая система продолжает работать стабильно.
Ведется ремонтная кампания на объектах генерации и электрических сетях, подчеркнули в Министерстве энергетики. На эти сутки не планируется ни экспорт, ни импорт электроэнергии.
Кроме того, министерство сообщило, что объем газа в украинских хранилищах увеличился на 32,5 миллиона кубометров за сутки. Общий объем газовых запасов составляет более 9,3 миллиарда кубометров.
Об этом заявили в Минэнерго.
В результате военных действий в Донецкой области 14 населенных пунктов оказались без электричества, что привело к отсутствию света у 8,9 тысяч потребителей.
После последней массированной атаки, единственная оставшаяся без электроснабжения шахта была восстановлена, вторая удалось восстановить, сообщает министерство.
В результате обстрелов в Запорожской области 4 населенных пункта остались без электричества, а в Сумской области без энергоснабжения осталось 2,4 тысячи потребителей.
Кроме того, из-за предыдущих обстрелов, часть потребителей в Харьковской, Херсонской и Черниговской областях также осталась без света. Ремонтные бригады работают в тех регионах, где ситуация позволяет обеспечить безопасность.
За последние сутки удалось восстановить электричество для почти 22 тысяч потребителей, преимущественно в Донецкой и Запорожской областях, сообщается в официальном заявлении.
Также Министерство энергетики сообщило о произошедшем инциденте в Полтавской области, где местный житель напал на бригаду энергетиков, выполняющих работы. В ходе драки нападавший использовал перцовый баллончик.
Пострадавшие получили телесные повреждения, однако их состояние на утро было удовлетворительным, добавило министерство. Несмотря на сложную ситуацию после обстрелов, энергетическая система продолжает работать стабильно.
Ведется ремонтная кампания на объектах генерации и электрических сетях, подчеркнули в Министерстве энергетики. На эти сутки не планируется ни экспорт, ни импорт электроэнергии.
Кроме того, министерство сообщило, что объем газа в украинских хранилищах увеличился на 32,5 миллиона кубометров за сутки. Общий объем газовых запасов составляет более 9,3 миллиарда кубометров.
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