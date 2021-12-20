Минэкономики испытывает проблемы с выплатой пособий по безработице

07:43 20 Декабрь Киев, Украина

В Министерстве экономики рассказали о существующих на сегодняшний день трудностях в своевременной выплате пособий по безработице.



Марина Лазебная, министр Министерства социальной политики, объяснила, почему возникла задолженность, ссылаясь на несистемную фискальную реформу.



В целом, за выплаты по безработице отвечает другое Министерство, так как соответствующий Фонд не входит в структуру управления ее ведомства. Этим должны заниматься должностные лица Министерства экономики.



Однако Марина Лазебная прокомментировала, на фоне чего возникла значительная задолженность по выплатам, причем сама по себе проблема появилась еще 5 лет назад, в 2016 году, когда единый социальный взнос уменьшили практически в два раза.



По ее словам, в 2016 году уменьшили фискальную базу, но не обратили внимание на направления финансирования. В результате, потребности стали расти, а ресурсы, соответственно, уменьшились.



«За счет чего повышать пенсии, выплаты по регрессам, сейчас еще «ковидные» выплаты? У Фонда социального страхования по больничным просроченная задолженность 1,5 миллиарда гривен. Здесь мы работаем над цифровизацией и верификацией», — добавила министр социальной политики.



Между тем, сейчас, накануне Новогодних праздников, в Украине резко выросло количество сезонных вакансий на должности, связанные в основном со сферой обслуживания.