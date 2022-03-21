Минэкономики: в течение ближайших четырех лет подорожают все коммунальные тарифы

На протяжении ближайших четырех лет тарифы на все виды коммунальных услуг будут повышаться ежегодно от 5% до 33%, в зависимости от услуги.
Об этом сообщается на сайте Минэкономики.
Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%, в 2022 году - на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
Так, прогноз экономического и социального развития Украины на 2022-2024 годы предусматривает, что тарифы для населения на горячую воду и отопление в 2021 году вырастут на 33%, в 2022 году - на 6%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
Также ожидается, что тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод вырастут в 2021 году на 20%, 2022 году - на 11%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
Содержание домов, сооружений и придомовых территорий подорожают в 2021 году на 10%, в 2022 году - на 10%, в 2023 году - на 5%, в 2024 году - на 5%.
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