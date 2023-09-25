Минцифры с Google запускает обновленный курс об основах ИИ - Федоров

17:00 25 сентября Киев, Украина

Министерство цифровой трансформации вместе с Google запускает обновленный курс об искусственном интеллекте "Основы АI".
 
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, речь идет о курсе обучения с топовыми экспертами из Google и других компаний, чтобы прокачать бизнес или упростить повседневную жизнь с помощью искусственного интеллекта (ИИ).

В курсе 36 коротких уроков, по которым можно узнать:
  • что такое ИИ, для чего он нужен;
  • о ИИ для работы, бизнеса, повседневной жизни;
  • какие риски при работе с ИИ;
  • каковы стратегии трансформации бизнеса из ИИ.
Как объяснил министр, учиться могут все украинцы, независимо от опыта в технологиях, возрасте или геолокации. Нужна только мотивация.
"По окончании обучения получите сертификат от Google, который можно добавить в CV или запостить в LinkedIn", - отметил Федоров.