Минцифры призывает айтишников повсюду переименовывать рф в "страну-террориста"

"Инициативу запустили украинские айтишники. Цель – на всех сайтах и онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "россия" на "россия – страна-террорист". Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления и ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому" - Михаил Федоров.