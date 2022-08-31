Минцифры призывает айтишников повсюду переименовывать рф в "страну-террориста"
14:08 08 августа Киев, Украина
Вице-премьер, министр цифровой трансформации призывает поддержать флешмоб #RussiaIsATerroristState, цель которого – переименовывать россию в "страну-террориста".
"Инициативу запустили украинские айтишники. Цель – на всех сайтах и онлайн-системах, где есть возможность выбрать страну или язык, изменить название "россия" на "россия – страна-террорист". Ведь страна, обстреливающая мирные города, совершающая военные преступления и ставящая весь мир на порог ядерной войны, не заслуживает называться по-другому" - Михаил Федоров.
По словам Федорова, это важно, пока Госдеп США решает, признавать россию спонсором терроризма или нет.
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