Минцифры обещает вскоре добавить в Дію услугу по кибербезопасности

12:36 23 Январь Киев, Украина

После нашумевшего сообщения о кибератаке на государственные сайты, в том числе и на портал Дії, в Министерстве цифровой трансформации предпринимают все возможные меры по защите личных данных клиентов. По словам главы Минцифры Михаила Федорова, вскоре в Дії заработает новая єЗахист.

С помощью єЗахиста любой пользователь сможет ознакомиться с основными правилами кибербезопасности, а также о наличии своих личных данных в определенных реестрах.

В планах министерства, сказал Федоров, запуск системы уведомлений граждан о том, что проводится служебная проверка его данных в реестре.

Учитывая прошлую кибератаку, министр еще раз подтвердил, что на сегодняшний день приложением Дія пользуются 13,7 миллиона украинцев, а порталом - почти 13 миллионов. Также он напомнил, что в самом приложении персональные данные не хранятся.