Минцифры: как оформить COVID-сертификат в приложении Дія

11:31 20 августа Киев, Украина

Как известно, начиная с сегодняшнего дня, с 20 августа, в ЕС одобрили украинский COVID-сертификат. На состоявшемся по этому поводу брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат через портал Дія.

Для начала нужно установить само приложение. Потом перейти в раздел Услуги.

Далее нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.

"Не нужно с электронной подписью ходить в госорганы. Вы можете сгенерировать подпись в Дії. Для этого нужно только ваше лицо. И выполнить несколько действий. Биометрия вашего лица сравнивается с биометрией в реестре. Это занимает несколько секунд и вы получаете подпись", - рассказал Федоров.

При этом в самом приложении пока говорится, что услуга COVID-сертификат находится в стадии разработки. Федоров пояснил, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.

"Есть определенные технические вещи.. приложение обновляется и это может занять несколько часов или несколько дней..это зависит от Google, Apple..еще нужно несколько дней, чтобы приложение обновилось", - сказал он.

Кроме того, министр сообщил, что для украинцев будут доступны два COVID-сертификаты - международный и внутренний.

"Мы хотим быть первыми во всем и поэтому у нас генерируется не один ковидный сертификат, а два. Один для того, чтобы путешествовать за пределы нашей страны, в Европейский союз, а другой сертификат внутренний", - отметил он.

Федоров пояснил, что в международном сертификате больше медицинской информации. "Там нет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", - отметил он.

А во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.

Министр добавил, что внутренний сертификат разработан на случай усиления карантина.