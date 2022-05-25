Минцифры: как оформить COVID-сертификат в приложении Дія

Как известно, начиная с сегодняшнего дня, с 20 августа, в ЕС одобрили украинский COVID-сертификат. На состоявшемся по этому поводу брифинге министр цифровой трансформации Михаил Федоров рассказал, как получить COVID-сертификат через портал Дія.
Для начала нужно установить само приложение. Потом перейти в раздел Услуги.
Далее нужно отправить запрос в реестр, чтобы сформировать сертификат. Потому что это медицинская информация и она не будет отражена, если не сделать запрос и электронную подпись.
При этом в самом приложении пока говорится, что услуга COVID-сертификат находится в стадии разработки. Федоров пояснил, что информация в приложении пока обновляется и процесс генерирования документов может занять некоторое время.
Кроме того, министр сообщил, что для украинцев будут доступны два COVID-сертификаты - международный и внутренний.
Федоров пояснил, что в международном сертификате больше медицинской информации. "Там нет фото. Такие стандарты технической документации ЕС", - отметил он.
А во внутреннем сертификате меньше медицинской информации и есть фото. Как и другие документы, можно проверять через QR-код, без специального оборудования.
Министр добавил, что внутренний сертификат разработан на случай усиления карантина.
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