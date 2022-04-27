Минцифры ищет "белых хакеров" для взлома приложения "Дія" 

21:32 27 ноября Киев, Украина

Для обеспечения полной безопасности функционирования приложения "Дія", Министерство цифровой трансформации Украины предложило миллион гривен хакерам, способным найти уязвимые места приложения. 
 
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в пятницу, 27 ноября. 
 
По его словам, ведомство намерено провести тест "багбаунти" - для участия в нем на платформе Bugcrowd приглашаются "белые хакеры" со всего мира .
"Это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах", – сообщил глава Минцифры, и подчеркнул, что награды распределят по пяти категориями уязвимостей – от наименее до наиболее опасных.
При этом самому приложению "Дія" и ее пользователям от действий "белых хакеров" ничего не грозит.
"Белые хакеры будут ломать тестовое приложение. Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональных данных", – подчеркнул Федоров.
Прием заявок на участие в багбаунти откроют в декабре, а пока обсуждаются правила конкурса, условиях участия и классификации типов уязвимостей по категориям.

По словам Федорова, участникам придется постараться, так как "Дія" прошла два международных теста на защищенность и соответствует не только украинским стандартам безопасности.