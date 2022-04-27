Минцифры ищет "белых хакеров" для взлома приложения "Дія" 

Для обеспечения полной безопасности функционирования приложения "Дія", Министерство цифровой трансформации Украины предложило миллион гривен хакерам, способным найти уязвимые места приложения.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в пятницу, 27 ноября.
По его словам, ведомство намерено провести тест "багбаунти" - для участия в нем на платформе Bugcrowd приглашаются "белые хакеры" со всего мира .
При этом самому приложению "Дія" и ее пользователям от действий "белых хакеров" ничего не грозит.
Прием заявок на участие в багбаунти откроют в декабре, а пока обсуждаются правила конкурса, условиях участия и классификации типов уязвимостей по категориям.
По словам Федорова, участникам придется постараться, так как "Дія" прошла два международных теста на защищенность и соответствует не только украинским стандартам безопасности.
По словам Федорова, участникам придется постараться, так как "Дія" прошла два международных теста на защищенность и соответствует не только украинским стандартам безопасности.
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