Минцифры ищет "белых хакеров" для взлома приложения "Дія" 

21:32 27 ноября Киев, Украина

Для обеспечения полной безопасности функционирования приложения "Дія", Министерство цифровой трансформации Украины предложило миллион гривен хакерам , способным найти уязвимые места приложения.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в пятницу, 27 ноября.

По его словам, ведомство намерено провести тест "багбаунти" - для участия в нем на платформе Bugcrowd приглашаются "белые хакеры" со всего мира .

"Это одна из самых известных международных компаний, специализирующаяся на кибербезопасности и багбаунти-программах", – сообщил глава Минцифры , и подчеркнул, что награды распределят по пяти категориями уязвимостей – от наименее до наиболее опасных.

При этом самому приложению "Дія" и ее пользователям от действий "белых хакеров" ничего не грозит.

"Белые хакеры будут ломать тестовое приложение. Мы создадим отдельную среду для поиска багов, которая не будет содержать персональных данных", – подчеркнул Федоров.

Прием заявок на участие в багбаунти откроют в декабре, а пока обсуждаются правила конкурса, условиях участия и классификации типов уязвимостей по категориям.



По словам Федорова, участникам придется постараться, так как "Дія" прошла два международных теста на защищенность и соответствует не только украинским стандартам безопасности.