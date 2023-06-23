Минцифры: в скором времени в "Дии" появятся пять новых услуг

19:28 22 июня Киев, Украина

В Минцифры анонсировали пять новых сервисов, которые в ближайшее время будут доступны в приложении или на портале "Дия". Среди них – изменение места жительства, растаможка авто и документы об образовании.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
"Продолжаем цифровизировать самые популярные сервисы, чтобы вы не ходили по госучреждениям и забыли о очередях", - говорится в сообщении Минцифры.
В частности, среди новых услуг:
  • возмещение вкладов;
  • растаможка авто;
  • перерегистрация авто при купле-продаже;
  • смена места жительства;
  • документы об образовании.