Минцифры: в скором времени в "Дии" появятся пять новых услуг

В Минцифры анонсировали пять новых сервисов, которые в ближайшее время будут доступны в приложении или на портале "Дия". Среди них – изменение места жительства, растаможка авто и документы об образовании.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры в Telegram.
В частности, среди новых услуг:
- возмещение вкладов;
- растаможка авто;
- перерегистрация авто при купле-продаже;
- смена места жительства;
- документы об образовании.
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