Минцифра анонсировала новые услуги сервиса "Дія"

Портал и приложение "Дія" расширяют спектр услуг, в Минцифре подготовили презентацию десяти новых возможностей сервиса.
Об этом в своем Telegram-канале написал вице-премьер-министр Украины - министр по цифровой трансформации Михаил Федоров, передает УНН.
Так, на портале "Дія" появится:
- обновленная регистрация ООО онлайн;
- возможность начать и завершить строительство онлайн, относящихся к категории СС1 (кафе, частные дома, малые сооружения) - более 90% всего строительства;
- эМалятко онлайн.
В приложении "Дія" будут доступны следующие возможности:
- цифровой шеринг документов. Это цифровая революция для государства. Вы сможете передавать копии документов (паспорт, ИНН, свидетельство о рождении) нажав "ок" на пуш сообщения в Дия;
- управление надлежащим пользователем. Возможность расшарить технический паспорт на авто другому человеку, и он отобразится в Дие. Например, ваша жена сможет ездить на вашем автомобиле без физического технического паспорта. Он будет у нее в приложении;
- получение и уплата штрафов в Дия;
- получение информации и уплата долгов;
- цифровой ИНН (налоговый номер). Теперь эта бумажка не будет нужна. А с помощью цифрового шеринга документа его "копию" можно будет передавать государственным органам и бизнесу за секунду;
- цифровое свидетельство о рождении - фактически паспорт для ребенка для 14 лет также появится в действии;
- статус внутренне перемещенного лица.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии