Минцифры: 6 000 сельских больниц, школ и библиотек к концу года подключат к Интернету

14:39 15 Апрель Киев, Украина

В Украине стартует проект "Интернет -Субвенции", а также публичный дашборд, где можно будет ознакомиться с динамикой подключения сел к фиксированному интернету.



Об этом в Telegram сообщил министр Михаил Федоров.

"Более 3 000 украинских сел будут подключены к оптическому интернету уже в 2021 году. Мы запускаем платформу проекта "Интернет-Субвенции", а также публичный дашборд, где собрана информация о реализации проекта. Эта платформа поможет отследить прозрачность распределения бюджетных средств в размере 500 млн грн на интернет-субвенции", - говорится в сообщении.

По его словам, интернет-субвенция в 2021 году обеспечит доступ к фиксированному скоростному интернету 3 тыс. сел, в которых проживает более 1 млн человек. К интернету подключатся 6 000 больниц, школ и библиотек.