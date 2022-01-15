Миллионы верующих Украины пойдут на Пасху в храмы

12:31 01 Май Киев, Украина

Как сообщила сегодня, 1 мая, пресс-служба Нацполиции, несмотря на строгий карантин, 14000 храмов и церквей Украины будут проводить пасхальные богослужения. По предварительным подсчетам, в праздновании примут участие около миллиона верующих.

Отмечается, что в этот день на службу заступит более 21 000 полицейских, которые будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

Публичную безопасность и порядок будут обеспечивать более 29 000 правоохранителей: 21,1 тыс. полицейских, 1,6 тыс. военнослужащих Нацгвардии, 1,4 тыс. курсантов заведений МВД, а также работники ГСЧС. Они будут находиться вблизи культовых сооружений, а также следить за безопасностью на дорогах и возле мест отдыха граждан.

В полиции также сообщили, что правоохранители, которые заступают на службу в праздничные дни, будут не только следить за порядком, но и контролировать соблюдение карантина. При этом они будут проводить в первую очередь разъяснительную работу, а в случае игнорирования замечаний - привлекать нарушителей к административной или уголовной ответственности.

Полицейские призывают граждан к соблюдению карантина, в частности - социальной дистанции и использования средств индивидуальной защиты.

Как известно, 2 мая православные и греко-католики в Украине отмечают Воскресение Христово.