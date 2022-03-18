Миллионы долларов ушли на предвыборную рекламу в Facebook

12:23 24 октября Киев, Украина

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Многие граждане заменили сетями все традиционные источники информации, такие как пресса, телевидение и радио. С учетом этого, все участники избирательной кампании сделали ставку на рекламу в соцсетях. Так, с 5 сентября текущего года - с начала предвыборной кампании - политсилы, участвующие в ней, потратили на рекламу в Facebook более 70 миллионов гривен (2,5 миллиона долларов). Об этом в пятницу, 23 октября, сообщило агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на данные Гражданской сети ОПОРА.

Отмечается, что рекламная кампания в социальной сети была особенно насыщенной в последние недели.

"Если сравнивать активность партий на расходование этих ресурсов, то в сентябре это было почти 30 тысяч долларов в день различными политическими силами совокупно. Уже в октябре сумма достигала 150 тысяч долларов в день", - сообщила глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

Напомним, голосование на местных выборах в Украине намечено на воскресенье, 25 октября. А сегодня в стране наступил "день тишины", когда официально запрещена любая агитация.

Ранее в ОПОРЕ сообщили, что всенародный опрос, который инициировал президент Владимир Зеленский в день проведения местных выборов, обойдется в 103 миллиона гривен.