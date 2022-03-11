Михаил Поплавский удивил поклонников своим соблазнительным клипом

11:44 16 июня Киев, Украина

Ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский не перестает шокировать целомудренную публику своими проектами и выступлениями. Недавно он представил ремейк на песню Блюз еротичних думок, написанную Ириной Билык в начале 2000-х годов.

В 2001 году клип на композицию, снятый режиссером Владимиром Якименко и оператором Алексеем Степановым, называли "сексуальной революцией".

Спустя два десятилетия Поплавский решил дать новую жизнь песне, добавив эротической эстетики и спецэффектов. В композиции изменили аранжировку, добавили женский бэк-вокал и сняли еще более провокационное видео с использованием современных технологий: LED cube, VR, Unreal Engine 4, tracking systems и 3D-графики.

Режиссером ролика стала известный клипмейкер Катя Царик, а оператором-постановщиком Юрий Король.

Царик удалось создать атмосферу утонченного бродвейского мюзикла, в котором главный герой предстал в окружении грациозных красоток в рубиновых платьях. Клип отмечает изысканная хореография и стильные декорации.

"В этом клипе мы решили показать красивую эротику, стильную и утонченную. Без пошлости и вульгарности, с красивыми украиночками, которыми я восхищаюсь. Когда впервые увидел этот клип, почувствовал себя лет на 20 моложе. С новыми работами я сам молодею, с оптимизмом смотрю в будущее и заряжаю своей энергией молодежь", – подчеркнул Поплавский.

Сразу после премьеры поющий ректор начал работу над новым клипом на песню Український борщ. В ближайших планах – создать еще несколько ремейков на хиты, популярные среди молодежи.

Ранее Поплавский презентовал ребрендинг хита Варенички. Для клипа на песню он похудел на восемь килограммов.