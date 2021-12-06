Михаил Федоров: "карантинные" 8 тыс. грн выплатят уже через две недели

Карантинные выплаты украинским бизнесменам будут предоставлены в течение двух недель. В технологической доработке нуждается "Дія".
Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
Федоров добавил, что в министерстве ждут решения правительства и готовы запускать выплаты.
Напомним, ранее Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.
Напомним, ранее Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.
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