Михаил Федоров: "карантинные" 8 тыс. грн выплатят уже через две недели

Карантинные выплаты украинским бизнесменам будут предоставлены в течение двух недель. В технологической доработке нуждается "Дія".

"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет Министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил министр.