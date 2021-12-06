Михаил Федоров: "карантинные" 8 тыс. грн выплатят уже через две недели

17:56 31 Март Киев, Украина

Карантинные выплаты украинским бизнесменам будут предоставлены в течение двух недель. В технологической доработке нуждается "Дія".

Об этом заявил глава Минцифры Михаил Федоров.
"В законе прописано, что есть 10 дней для того, чтобы Кабинет Министров разработал алгоритм выплат и запустил процессы. Поэтому я думаю, что через несколько недель процесс запустится. Мы технически готовы к этому, нам нужно немного доработать технологический процесс, но это займет немного времени", - отметил министр.
Федоров добавил, что в министерстве ждут решения правительства и готовы запускать выплаты.

Напомним, ранее Рада одобрила выделение предпринимателям в "красных" зонах по 8 тыс. грн.