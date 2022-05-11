Миграция украинцев в Польшу: больше 50% мигрантов, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы

Украина, Беларусь, Германия, Россия, Вьетнам входят в пятерку стран, граждане которых получили наибольшее количество видов на проживание в Польше.
Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.
По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.
За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).
"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.
"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.
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