Миграция украинцев в Польшу: больше 50% мигрантов, имеющих вид на жительство в Польше - украинцы

12:10 08 августа Киев, Украина

Украина, Беларусь, Германия, Россия, Вьетнам входят в пятерку стран, граждане которых получили наибольшее количество видов на проживание в Польше.



Об этом рассказал спикер Управления по делам иностранцев Якуб Дудзяк.



По словам Дудзяка, польськие власти выдали 500 тыс. видов на жительство.

"Из 500 тыс. иностранцев, имеющих вид на жительство и документы, выданные гражданам стран Европейского Союза, крупнейшие группы составляют граждане: Украины – 277 тыс. человек, Беларуси – 34 тыс., Германии – 20 тыс., России – 13 тыс., Вьетнама – 11 тыс., Индии – 10,5 тыс., Грузии – 9 тыс., Италии – 8,5 тыс., Китая – 6,5 тыс. и Великобритании – 6,5 тыс", – заявил спикер.

За первое полугодие этого года количество иностранцев с видом на жительство выросла почти на 42 тыс. человек, сообщил Дудзяк. Наибольший прирост иностранцев, поселившихся в Польше, касался граждан Украины (на 31,5 тыс. человек), Беларуси (на 4,4 тыс. человек), Грузии - (на 1 тыс. человек), Молдовы (на 900 человек) и Индии (на 700 человек).



"Безусловно, большинство иностранцев имеют разрешение на временное проживание, которое может быть выдано максимум на три года. В настоящее время 63% людей имеют такие документы. Группа иностранцев, которые имеют право на постоянное проживание и долгосрочное проживание, составляет 20%. Примерно 14% - это граждане государств Европейского Союза, которые зарегистрировали свое пребывание", - сказал он.