Миграция украинцев набирает обороты. Мнение эксперта

Более 20 миллионов украинцев сегодня живут за пределами Украины и это огромный ресурс, который Украина должна использовать.
Такое мнение высказал глава Всемирного конгресса украинцев Павел Грод.
«Наша задача – приобщать диаспору, мировое украинство к развитию и жизни Украины. Есть ведь единичные примеры восточноевропейских стран, которые приобщили свои диаспоры к процессам реформирования и трансформации», – сказал Павел Грод.
По его словам, Всемирный конгресс украинцев сотрудничает с президентом Украины, с политическими партиями, гражданским обществом и экспертной средой для того, чтобы получить право на второе гражданство.
«Чтобы украинцы, которые родились в Украине и приехали за границу, или такие, как я, кто родился за пределами Украины, но есть патриоты, имели возможность получить украинский паспорт», – объясняет глава диаспоры.
Напомним, в течение 10 месяцев 2021 года Украину оставили до сих пор не вернулись более 600 тысяч граждан . Это рекордный показатель за последние 11 лет.
Согласно данным опроса каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за границей: работать без официального оформления и даже в закрытом помещении без возможности его оставить; пересечь границу не установленным законом способом; отдать свой паспорт, телефон и личные вещи работодателю.
В течение 2019-2021 годов, по данным опроса, 46 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми: около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом.
По оценкам Международной организации по миграции , почти 1,2 млн. украинцев работали за рубежом в 2021 году, что превышает показатель 2019 года на 11%. Из этих людей 42% были трудоустроены неофициально (два года назад эта доля составила 30%).
«Наша задача – приобщать диаспору, мировое украинство к развитию и жизни Украины. Есть ведь единичные примеры восточноевропейских стран, которые приобщили свои диаспоры к процессам реформирования и трансформации», – сказал Павел Грод.
По его словам, Всемирный конгресс украинцев сотрудничает с президентом Украины, с политическими партиями, гражданским обществом и экспертной средой для того, чтобы получить право на второе гражданство.
«Чтобы украинцы, которые родились в Украине и приехали за границу, или такие, как я, кто родился за пределами Украины, но есть патриоты, имели возможность получить украинский паспорт», – объясняет глава диаспоры.
Напомним, в течение 10 месяцев 2021 года Украину оставили до сих пор не вернулись более 600 тысяч граждан . Это рекордный показатель за последние 11 лет.
Согласно данным опроса каждый четвертый украинец готов принять рискованное предложение работы за границей: работать без официального оформления и даже в закрытом помещении без возможности его оставить; пересечь границу не установленным законом способом; отдать свой паспорт, телефон и личные вещи работодателю.
В течение 2019-2021 годов, по данным опроса, 46 тыс. украинцев пострадали от торговли людьми: около двух третей из них попали в сети торговцев людьми за рубежом.
По оценкам Международной организации по миграции , почти 1,2 млн. украинцев работали за рубежом в 2021 году, что превышает показатель 2019 года на 11%. Из этих людей 42% были трудоустроены неофициально (два года назад эта доля составила 30%).
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