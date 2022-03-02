Миграционная служба Украины продлевает срок действия загранпаспортов

12:43 02 Март Киев, Украина

Как сообщает Государственная миграционная служба Украины, с 1 марта 2022 года срок действия паспортов граждан Украины для выезда за границу может быть продлен на 5 лет.

Правительство приняло соответствующее постановление 28 февраля 2022 года в связи с военной агрессией Российской Федерации и введением военного положения на всей территории Украины.

Кроме того, в паспорта родителей или законных представителей будут вклеиваться фотографии детей с указанием их персональных данных. Эта информация удостоверяет их личность и подтверждает гражданство Украины.

Продление срока действия паспортов, вклеивание фотографий ребенка в паспорта родителей или законных представителей, осуществляют территориальные органы/территориальные подразделения ГМС, а также посольства и консульские учреждения Украины.

"Но враг подлый и коварный. Он нацелен, в том числе, и на завладение конфиденциальной информацией о гражданах Украины. Мы сознательно убрали адреса расположения наших территориальных подразделений – это вынужденная мера в интересах национальной безопасности", - предупредили в миграционной службе Украины.