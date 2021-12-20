Миграционная служба объяснила, почему правительство Украины не предоставляет убежище гражданам Беларуси

07:42 09 Декабрь Киев, Украина

Правительство не принимает отдельное постановление о предоставлении временной защиты искателям убежища из Беларуси, поскольку граждане этой страны не прибывают массово в Украину.



Об этом говорится в ответе за подписью главы Государственной миграционной службы (ГМС) Натальи Науменко на резолюцию участников правозащитной дискуссии «Борьба за демократический выбор – правозащитники, журналисты и общественные активисты Беларуси. Внутренняя и внешняя политика Украины по ситуации в Беларуси”.



Отвечая правозащитникам, Науменко ссылается на ст. 18 Закона "О беженцах и лицах, нуждающихся в дополнительной или временной защите". В нем содержится критерий массовости въезда в Украину, что является основанием для принятия такого постановления.



Глава миграционной службы объясняет свою позицию тем, что с заявлениями о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите, в Госпогранслужбу 2020 года обратилось 19 граждан Беларуси, а за девять месяцев 2021 года – 21. Одновременно с 1 августа 2020 по 3 В 2021 году в ГМС с такими заявлениями обратились 104 гражданина этой страны.

"Учитывая это, отсутствуют основания для инициирования вопроса перед Кабмином относительно предоставления временной защиты гражданам Республики Беларусь " , - говорится в ответе.





В свою очередь, рассмотрение заявления на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, длится довольно долгое время, в течение которого лицо ограничено в передвижении даже внутри страны и не может трудоустроиться.



Сергей Буров объясняет, что статус лица, нуждающегося во временной защите, мог бы предоставляться гораздо быстрее, поскольку это “ форма защиты, которая является исключительной практической мерой, ограниченной во времени”. Следовательно, лицо скорее получит доступ к государственной системе образования, здравоохранения, возможности найти работу, пользоваться всем комплексом прав без дополнительных ограничений. Правда, каким будет порядок, регулирующий предоставление временной защиты, зависит от правительства. Именно правительственным постановлением должна устанавливаться процедура предоставления временной защиты.



В правозащитной резолюции содержится также призыв к власти временно изъять административную ответственность для граждан Беларуси, которые вынуждены были пересечь границу Украины за пределами КПВВ из-за угрозы преследований на родине, если они не собираются просить международной защиты в Украине, а планируют выехать в другую страну. Вместе с тем для таких случаев власти призывают разрешить им краткосрочное пребывание, достаточное, чтобы они могли уехать дальше из Украины.



ГМС рекомендует правозащитникам проработать этот вопрос с Госпогранслужбой, поскольку привлечение к ответственности – компетенция этого ведомства. Впрочем, Науменко отмечает равенство перед законом в соответствии со ст. 248 КУоАП и указывает, что принятие нормативных актов, которые предоставляли бы определенные преимущества или ограничения для членов одной группы относительно возможностей других групп, будет носить дискриминационный характер. Правозащитник с этим утверждением в отношении соискателей убежища не согласен. По словам директора Образовательного дома прав человека в Чернигове Сергея Бурова, причиной таких низких данных является нежелание белорусов получать в Украине статус беженца или нуждающегося в дополнительной защите. По его словам, белорусы верят, что вернутся, когда у них дома перестанет властвовать антидемократический режим. И многие пытаются делать все для этого, находясь фактически в изгнании.В свою очередь, рассмотрение заявления на получение статуса беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите, длится довольно долгое время, в течение которого лицо ограничено в передвижении даже внутри страны и не может трудоустроиться.Сергей Буров объясняет, что статус лица, нуждающегося во временной защите, мог бы предоставляться гораздо быстрее, поскольку это “ форма защиты, которая является исключительной практической мерой, ограниченной во времени”. Следовательно, лицо скорее получит доступ к государственной системе образования, здравоохранения, возможности найти работу, пользоваться всем комплексом прав без дополнительных ограничений. Правда, каким будет порядок, регулирующий предоставление временной защиты, зависит от правительства. Именно правительственным постановлением должна устанавливаться процедура предоставления временной защиты.В правозащитной резолюции содержится также призыв к власти временно изъять административную ответственность для граждан Беларуси, которые вынуждены были пересечь границу Украины за пределами КПВВ из-за угрозы преследований на родине, если они не собираются просить международной защиты в Украине, а планируют выехать в другую страну. Вместе с тем для таких случаев власти призывают разрешить им краткосрочное пребывание, достаточное, чтобы они могли уехать дальше из Украины.ГМС рекомендует правозащитникам проработать этот вопрос с Госпогранслужбой, поскольку привлечение к ответственности – компетенция этого ведомства. Впрочем, Науменко отмечает равенство перед законом в соответствии со ст. 248 КУоАП и указывает, что принятие нормативных актов, которые предоставляли бы определенные преимущества или ограничения для членов одной группы относительно возможностей других групп, будет носить дискриминационный характер. Правозащитник с этим утверждением в отношении соискателей убежища не согласен.

“Дискриминационный характер будет тогда, когда люди будут находиться в разных ситуациях, а к ним будут применяться одинаковые меры. То есть нельзя относиться одинаково к преступнику, которого нужно поместить к месту несвободы по решению суда, и человеку, не являющемуся преступником. Напротив, чтобы избежать дискриминационного характера, в подобной ситуации должно быть применено разрозненное отношение”, – сказал Сергей Буров.

Кроме того, миграционная служба сообщила о планах подать на рассмотрение правительства предложения продлить сроки постановлений No1302 «Некоторые вопросы пребывания в Украине граждан Республики Беларусь» и No1303 «Некоторые вопросы оформления вида на временное проживание гражданам Республики Беларусь, которые являются предпринимателями, высококвалифицированными специалистами, в частности специалистами в сфере информационных технологий и инноваций, острая потребность в которых ощутима для экономики Украины”. В этих документах указываются сроки легального пребывания для определенных категорий граждан Беларуси.



Правозащитник считает, что такие меры украинской власти в значительной степени помогают, но остаются полумерами с помощью белорусов во время кризиса в их стране.

“Ибо простое продление сроков легального пребывания в Украине снимает только одну проблему: человек легально находится на территории Украины и может не возвращаться в Беларусь. Но людям в это время нужно за что-то жить. Они не могут трудоустроиться на работу, в частности. Украинское законодательство обязывает работодателей уплачивать иностранцам заработную плату в 10 минимальных зарплат в месяц. А это примерно 60 тысяч гривен”, – говорит Сергей Буров и призывает власти принять надлежащие шаги в защиту белорусов.

Он согласен с мнением, которое в последнее время предлагают специалисты, что выходом из ситуации могли бы стать гуманитарные визы, как это делают в Польше и в балтийских странах.