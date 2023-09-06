МИД выступил против приглашения послов рф и беларуси на вручение Нобелевской премии

Министерство иностранных дел Украины выступило против приглашения послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.
Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.
Он добавил, что вероятнее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концертном холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах.
В таких условиях, по словам Николенко, решение фонда вернуться к “business as usual” в кремле воспримут усилением ощущения безнаказанности.
Спикер МИД напомнил, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии