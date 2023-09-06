МИД выступил против приглашения послов рф и беларуси на вручение Нобелевской премии

14:21 01 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко. Министерство иностранных дел Украины выступило против приглашения послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии.Об этом сообщил спикер украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

"Фонд Нобеля принял решение возобновить практику приглашения послов россии и беларуси на церемонию вручения Нобелевской премии. Такое решение объясняется желанием напрямую доказывать свои ценности даже тем противостоящим им государствам. Доказывать ценности гуманизма до россии и беларуси – сизифовый труд. Усилия, которые не приведут к результату", – отметил Николенко.

Он добавил, что вероятнее всего, в тот день, когда российский посол будет сидеть в хорошем костюме в Стокгольмском концертном холле, российская армия будет совершать очередные военные преступления на оккупированных украинских территориях, а российские ракеты будут уничтожать очередные жилые кварталы в украинских городах.



В таких условиях, по словам Николенко, решение фонда вернуться к “business as usual” в кремле воспримут усилением ощущения безнаказанности.



Спикер МИД напомнил, что в прошлом году Фонд Нобеля не приглашал российских и белорусских послов как ответ на российскую агрессию против Украины.