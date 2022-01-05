МИД рекомендует украинцам воздержаться от посещения Казахстана

МИД Украины не рекомендует украинцам посещать Казахстан в связи с введением чрезвычайного положения с 5 по 19 января из-за массовых протестов.
Акции протеста в Казахстане не утихают до сих пор. Их первоочередной причиной стало повышение с 1 января цены на сжиженный газ вдвое – до 120 тенге (7,53 гривны; 0,24 евро) за литр. Если сначала люди требовали только снижения цены на газ, то позже к перечню требований добавились улучшение благосостояния и отставка чиновников.
На фоне протестов правительство Казахстана приняло решение снизить цену на газ до 50 тенге (3,14 гривны; 0,1 евро) за литр для Мангистауской области на западе страны, однако акции это не остановило.
5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.
По последним сообщениям, участники митингов в Алматы и Актобе начали врываться в здания государственных учреждений.
По сообщениям местных СМИ и соцсетей, в нескольких городах Казахстана полиция отказалась задерживать людей, участвующих в так называемой "газовой революции", а некоторые бойцы Нацгвардии Казахстана вместе с бронетехникой перешли на сторону протестующих.
На фоне протестов правительство Казахстана приняло решение снизить цену на газ до 50 тенге (3,14 гривны; 0,1 евро) за литр для Мангистауской области на западе страны, однако акции это не остановило.
5 января президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев отправил в отставку правительство.
По последним сообщениям, участники митингов в Алматы и Актобе начали врываться в здания государственных учреждений.
По сообщениям местных СМИ и соцсетей, в нескольких городах Казахстана полиция отказалась задерживать людей, участвующих в так называемой "газовой революции", а некоторые бойцы Нацгвардии Казахстана вместе с бронетехникой перешли на сторону протестующих.
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