МИД: информ-войска РФ идут впереди и формируют лживый фон для оправдания преступлений российской армии

10:59 06 Апрель Киев, Украина

МИД Украины опровергли лживые слухи российских СМИ о гибели мальчика на востоке Украины, якобы в результате обстрела украинскими беспилотниками.



Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.



Николенко рассказал, что на минувших выходных российские СМИ активно распространяли новость о гибели ребенка на неподконтрольной части Донецкой области в результате якобы удара украинского беспилотника в пгт Александровское.

"Stopfake опроверг этот фейк. Свидетели заявили о несчастном случае: ребенок погиб от взрыва мины, которую нашел в гараже. Более того, Александровское находится на расстоянии 30 км от украинских позиций. Ни один беспилотник ВСУ просто не сможет туда долететь", - говорится в сообщении.

По его словам, "фейки об убитых детях - неотъемлемый элемент российских психологических операций против Украины".

"Все мы помним о вымышленном распятом мальчике в Славянске. Как и прошлый, нынешний вброс имеет целью разжечь вражду на оккупированных территориях и в России, исказить действительность, оправдать провокации российских группировок", - напомнил представитель МИД.

Николенко подчеркнул, что именно потому в контактах с международными партнерами Украина подчеркивает, что, как только РФ обостряет ситуацию с безопасностью на востоке, ее информационные войска идут впереди и формируют информационный фон для оправдания преступлений российской армии. История о ребенке из Александровского - очередной пример инструментария таких операций.