Межигорье станет национальным парком, - решение Кабмина

Межигорье – синоним неуемной жадности беглого Януковича. Долгое время вся страна смотрела на это бесхозное «имение» и кормила несчастных страусов. И вот, судьба Межигорья наконец определена!
На территории правительственной резиденции Межигорье будет создан парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает в пятницу, 24 июня, пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.
Для того, чтобы правительственная резиденция Межигорье официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минзащиты окружающей среды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.
Напомним, в начале марта резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича Межигорье попала под бомбовый удар.
В конце прошлого года правоохранители завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии