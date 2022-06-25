Межигорье станет национальным парком, - решение Кабмина

08:44 25 июня Киев, Украина

Межигорье – синоним неуемной жадности беглого Януковича. Долгое время вся страна смотрела на это бесхозное «имение» и кормила несчастных страусов. И вот, судьба Межигорья наконец определена!

На территории правительственной резиденции Межигорье будет создан парк-памятник садово-паркового искусства общегосударственного значения. Соответствующее решение принял Кабмин, сообщает в пятницу, 24 июня, пресс-служба Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов.

"Минзащиты окружающей среды ... начинает официальный процесс превращения правительственной резиденции Межигорье в государственный парк-памятник...Уже в ближайшее время излюбленное место украинских и иностранных туристов в Киевской области станет природоохранной территорией, к примеру, как Феофания, Мариинский парк или Голосеевский лес", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы правительственная резиденция Межигорье официально приобрела статус парка-памятника государственного значения, Минзащиты окружающей среды должно завершить все юридические процедуры и подготовить соответствующий проект указа президента.

Напомним, в начале марта резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича Межигорье попала под бомбовый удар.

В конце прошлого года правоохранители завершили расследование по подозрению бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра в завладении резиденцией Межигорье путем злоупотребления своим служебным положением.