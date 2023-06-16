11:10 04 июня Киев, Украина

Война всегда несет разрушения и смерть. Но страшнее всего то, что она приносит смерть невинных детей, которые являются будущим нации. Сегодня, 4 июня, Украина чествует память детей, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины. В мире этот день отмечается как Международный день невинных детей - жертв агрессии. Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады Украины.

"Это очень печальная дата во времена независимости Украины. По состоянию на 1 июня 2021 года, когда Постановлением Верховной Рады Украины был установлен День памяти детей, маленьких украинцев, погибших в результате вооруженной агрессии российской федерации против Украины, погибло по меньшей мере 240 детей. За 15 месяцев полномасштабной агрессиир против Украинского народа, только по официальным данным офиса Генерального прокурора, погибли 484 ребенка, 993 ребенка ранены. Более 19,5 тысячи украинских детей принудительно депортированы в Россию или временно оккупированных территории", - говорится в сообщении.

По обновленным данным, по состоянию на утро 4 июня 2023 года, ювенальные прокуроры зарегистрировали гибель 485 и ранение 1005 детей в результате российской агрессии в Украине.

"Десяти тысяч детей потеряли близких - матерей, родителей, братьев и сестер, бабушек и дедушек, стали сиротами и полусиротами. Миллионы детей вынуждены покинуть родные дома, спасаясь от "русского мира", - констатируют в ВР. "13-летний Дмитрий из Харькова, 4-летняя Лиза из Винницы, Сережа из Новосолоного, которому было всего 2 дня. В списке невинных детских жертв российской агрессии уже по меньшей мере 500 наших детей. Они могли стать известными учеными, художниками, спортивными чемпионами, творить историю Украины. Их убили российские оружие и ненависть, которые ежедневно продолжают уносить и разрушать жизнь украинских детей.

Напомним, 3 июня в результате ракетных обстрелов государством-агрессором г.Подгородное Днепропетровской области погибла 2-летняя девочка и пострадали пятеро детей в возрасте от 6 до 17 лет.