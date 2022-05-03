Международный день людей с инвалидностью - обращение президента

11:37 03 декабря Киев, Украина

Еще в 1992 году Генассамблея ООН учредила Международный день людей с инвалидностью, теперь во всем мире 3 декабря, это день, когда мобилизируется поддержка общественности для решения важных вопросов, касающихся интеграции людей с ограниченными возможностями и повышения осведомленности общества о проблемах инвалидов.

Обращение Президента Украины по случаю Международного дня людей с инвалидностью.

Уважаемые друзья!



Сегодня мы отмечаем Международный день людей с инвалидностью – день принятия, осмысления, понимания сути и особенностей повседневной жизни людей с инвалидностью, а часто – их борьбы за соблюдение своих прав и свобод.



В современных реалиях людям с инвалидностью намного сложнее. Ведь каждый из нас в условиях борьбы с эпидемией COVID-19 как никогда раньше осознает значимость высшей социальной ценности – здоровья. Для людей с инвалидностью вопросы здоровья стали в разы актуальнее.



Поэтому государственная политика во всех направлениях должна безапелляционно учитывать аспект инвалидности, а власть и общество – прилагать максимум усилий для улучшения доступа людей с инвалидностью к медицине, труду, образованию, архитектуре, транспорту и другим сферам жизнедеятельности.



Я глубоко убежден, что люди с инвалидностью при любых обстоятельствах были, есть и будут оставаться образцом победной борьбы за свои права, за полноценную жизнь наравне с другими, за статус Украины как социального и правового государства.



Для меня как Президента важно ориентировать действия парламента, правительства и других властных институтов на обеспечение прав и свобод людей с инвалидностью в Украине.



Желаю вам крепкого здоровья и веры в себя и свое государство!



Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ