Международный аэропорт "Одесса" приостанавливает авиасообщение - даты

17:43 01 июля Киев, Украина

В связи с официальным открытием новой взлетно-посадочной полосы, Международный аэропорт "Одесса" не будет принимать и отправлять самолеты с 00:00 15 июля и до 12:00 16 июля.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.



Отмечается, что аэропорт Одесса прошел все необходимые сертификационные процедуры для начала эксплуатации новой ВПП.



Официальное открытие новой взлетно-посадочной полосы состоится 16 июля.



В настоящее время аэропорт Одесса обслуживает более 30 международных направлений. В июне к ним добавились Батуми, Даламан, Ереван, Тбилиси, Корфу и другие.