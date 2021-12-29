Между Кривым Рогом и Одессой восстановят прямое ж/д сообщение

13:15 20 Апрель Киев, Украина

Укрзализныця прислушалась к обращениям пассажиров и с 27 апреля 2021 восстанавливает прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.

С 27 апреля 2021 года возобновляет прямое ежедневное железнодорожное сообщение между Кривым Рогом и Одессой.
"Накануне майских праздников жителям Кривого Рога будет проще добраться до морских курортов Одесского региона", - отметили в УЗ.
Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что первый поезд из Кривого Рога отправится 27 апреля в 18:10 и прибудет в Одессу в 6:36. В обратном направлении рейс из Одессы назначен на 28 апреля, 20:20, с прибытием в Кривой Рог в 10:10 утра.

В перевозке будут задействованы до пяти прицепных фирменных купейных вагонов. На участке Пятихатки - Одесса - Пятихатки вагоны будут курсировать в составе поезда №53/54 Днепр - Одесса. Соответственно, на участке Пятихатки - Кривой Рог они будут отдельным поездом.