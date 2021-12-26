Метро Киева: шесть новых станций с покрытием 4G

13:59 17 Август Киев, Украина

На 15 из 46 подземных станций киевского метрополитена и в тоннелях между ними работает связь четвертого поколения.

Мобильную связь 4G запустили операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell. Эта информация была обнародована на сайтах операторов в понедельник, 17 августа.

Где можно воспользоваться мобильной 4G-связью?

"Университет";

"Театральная";

"Контрактовая площадь";

"Почтовая площадь";

"Майдан Незалежности";

"Золотые Ворота".

По состоянию на день понедельника, 17 августа, 4G запустили на 15 из 46 подземных станций.



Мобильные операторы совместно с компанией Huawei до конца августа планируют расширить покрытие еще на 7 станциях:

"Крещатике";

"Площади Льва Толстого";

"Олимпийской";

"Дворце Украина";

"Дворце спорта";

"Кловской" ;

"Печерской".