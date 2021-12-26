Метро Киева: шесть новых станций с покрытием 4G

13:59 17 Август Киев, Украина

На 15 из 46 подземных станций киевского метрополитена и в тоннелях между ними работает связь четвертого поколения.  
 
Мобильную связь 4G запустили операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell. Эта информация была обнародована на сайтах операторов в понедельник, 17 августа.
 
Где можно воспользоваться мобильной 4G-связью?
  • "Университет";
  • "Театральная";
  • "Контрактовая площадь";
  • "Почтовая площадь";
  • "Майдан Незалежности";
  • "Золотые Ворота".
По состоянию на день понедельника, 17 августа, 4G запустили на 15 из 46 подземных станций.

Мобильные операторы совместно с компанией Huawei до конца августа планируют расширить покрытие еще на 7 станциях:
  • "Крещатике";
  • "Площади Льва Толстого";
  • "Олимпийской";
  • "Дворце Украина";
  • "Дворце спорта";
  • "Кловской" ;
  • "Печерской".
В релизе говорится, что до конца этого года все станции Киевского метрополитена будут покрыты 4G-сетью. Как рассказали операторы, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайт мобильного интернета.