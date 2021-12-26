Метро Киева: шесть новых станций с покрытием 4G

На 15 из 46 подземных станций киевского метрополитена и в тоннелях между ними работает связь четвертого поколения.
Мобильную связь 4G запустили операторы "Киевстар", "Vodafone Украина" и lifecell. Эта информация была обнародована на сайтах операторов в понедельник, 17 августа.
Где можно воспользоваться мобильной 4G-связью?
- "Университет";
- "Театральная";
- "Контрактовая площадь";
- "Почтовая площадь";
- "Майдан Незалежности";
- "Золотые Ворота".
По состоянию на день понедельника, 17 августа, 4G запустили на 15 из 46 подземных станций.
Мобильные операторы совместно с компанией Huawei до конца августа планируют расширить покрытие еще на 7 станциях:
Мобильные операторы совместно с компанией Huawei до конца августа планируют расширить покрытие еще на 7 станциях:
- "Крещатике";
- "Площади Льва Толстого";
- "Олимпийской";
- "Дворце Украина";
- "Дворце спорта";
- "Кловской" ;
- "Печерской".
В релизе говорится, что до конца этого года все станции Киевского метрополитена будут покрыты 4G-сетью. Как рассказали операторы, с момента запуска 4G на первых станциях, вместе абоненты использовали больше 50 терабайт мобильного интернета.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии