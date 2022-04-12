Метро Киева: пассажиропоток уменьшился на 40%

09:17 17 ноября Киев, Украина

По данным Киевского метрополитена , за шесть месяцев этого года метро воспользовались на 40% меньше пассажиров, чем в прошлом году.

Так, с 25 мая по 31 октября 2020 года услугами метро воспользовались 132 831,9 тыс. пассажиров, за аналогичный период 2019 года в подземке было 214 688,3 тыс. пассажиров.

Самые популярные станции:

▪️ С 25 мая по 31 октября 2020 станцией «Академгородок» воспользовалось 6 143,3 тыс. пассажиров. В 2019 году станцией воспользовались 9 318,8 тыс. пассажиров

▪️ Станция «Лесная» за это время перевезла 5 768,8 тыс. пассажиров (8866 в 2019 году);

▪️ Замыкает тройку лидеров станция «Вокзальная» 4 504,5 тыс. пассажиров в 2020 на 8 658,4 в 2019.



Наименее популярной стала станция «Днепр». В прошлом году за период с 25 мая по 31 октября 2019 станция перевезла 478,6 тыс. пассажиров, в этом году - только 322,6 тыс. пассажиров.