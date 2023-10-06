Метинвест передал военным большую партию бронежилетов класса 4+

Военнослужащие, защищающие Донецкую и Харьковскую области в составе 63-й отдельной механизированной бригады, получили большую партию бронежилетов класса защиты 4+ от компании Метинвест.
Это важное событие было объявлено пресс-службой компании 6 октября.
Как указано в официальном сообщении, эти бронежилеты были изготовлены на предприятиях Метинвеста, принадлежащих Ахметову, в рамках милитаристской инициативы, известной как "Стальной фронт". Этот шаг подчеркивает приоритет компании в обеспечении военных качественной защитной амуницией.
Подполковник 63-й бригады, Игорь Хоменко, подчеркнул, что эти бронежилеты от Метинвеста удовлетворяют реальные потребности в надежной защите среди бойцов. Он также выразил искреннюю благодарность компании за эту ценную поддержку и уверен, что она будет способствовать общей победе.
Согласно информации от пресс-службы Метинвеста, компания уже изготовила или закупила за рубежом общим числом 165 тысяч бронежилетов с момента начала полномасштабной войны.
Это важное событие было объявлено пресс-службой компании 6 октября.
Как указано в официальном сообщении, эти бронежилеты были изготовлены на предприятиях Метинвеста, принадлежащих Ахметову, в рамках милитаристской инициативы, известной как "Стальной фронт". Этот шаг подчеркивает приоритет компании в обеспечении военных качественной защитной амуницией.
Подполковник 63-й бригады, Игорь Хоменко, подчеркнул, что эти бронежилеты от Метинвеста удовлетворяют реальные потребности в надежной защите среди бойцов. Он также выразил искреннюю благодарность компании за эту ценную поддержку и уверен, что она будет способствовать общей победе.
Согласно информации от пресс-службы Метинвеста, компания уже изготовила или закупила за рубежом общим числом 165 тысяч бронежилетов с момента начала полномасштабной войны.
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