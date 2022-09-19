Метинвест передал на фронт еще 300 беспилотников на сумму свыше $1,4 млн

12:12 19 сентября Киев, Украина

В рамках инициативы "Стальной фронт" компания Метинвест Рината Ахметова передала Сухопутным войскам и разведчикам ГУР еще 300 беспилотников на сумму свыше $1,4 млн.

Дроны оборудованы тепловизорами и оптическим зумом, что позволяет выслеживать вражескую технику и живую силу врага даже ночью. Они имеют дополнительные батареи, могут пролетать 10 км и быть в воздухе около 40 мин", - говорится в сообщении.

В целом Метинвест поставил защитникам Украины уже более 800 дронов. Это самая большая партия БПЛА, предоставленная ВСУ в рамках одной инициативы.



В рамках милитарной инициативы "Стальной фронт" металлургические предприятия Метинвеста частично перевели производство на военные рельсы. Выделена отдельная производственная линия для выпуска бронежилетов, бронепластин для техники, металлических укреплений и блиндажей.