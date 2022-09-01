Метинвест направил в больницы Запорожья почти 500 тысяч единиц медпрепаратов

17:53 29 августа Киев, Украина

От компании Метинвест в больницы Запорожья поступили 482 тысяч единиц медпрепаратов и специального оборудования, сообщает пресс-служба Запорожстали.

Так, больницы экстренной помощи получили системы резервного питания, которые обеспечат бесперебойную работу медицинских отделений при обесточении основной сети электроснабжения. Суммарные инвестиции в проект составили 20 миллионов гривен.



Запорожский военный госпиталь получил хирургическое оборудование и лекарства для комплектации операционного отделения на сумму 8 млн гривен. Помощь включает два операционных стола, комплексные электрохирургические системы с необходимыми расходными материалами, устройство для визуализации вен и 1000 единиц хирургических аспираторов. Для комплектования операционного отделения также передано около 17 тысяч единиц медикаментов.



В целом медпрограмма компании охватывает пять городов - Запорожье, Кривой Рог, Авдеевка, Каменское и Покровск. Ее объем уже достиг 130 млн грн.



Также Метинвест продолжает безвозмездно доставлять кислород для лечения больных коронавирусом: за полгода в больницы Украины отгружено почти 1 200 тонн кислорода.