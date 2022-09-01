Метинвест направил украинским защитникам почти полмиллиона литров горючего

Украинские военные с момента вторжения рф получили почти полмиллиона литров горючего от Метинвеста, сообщается на сайте компании во вторник, 30 августа.
Поставки Метинвеста помогли армии справится с дефицитом топлива, особенно в начал войны.
Он отметил, что каждый сражается на своем фронте: "Защитники отстаивают независимость Украины на передовой. А металлурги, горняки, шахтеры и ремонтники прилагают усилия для поддержки экономики".
Всего за полгода войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн. Кроме горючего компания обеспечивает военных защитной амуницией, автомобилями, дронами, тепловизорами, медикаментами и т. д.
Всего за полгода войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам более 1,9 млрд грн. Кроме горючего компания обеспечивает военных защитной амуницией, автомобилями, дронами, тепловизорами, медикаментами и т. д.
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