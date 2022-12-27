Металлурги и айтишники: Forbes назвал 20 самых богатых украинцев

13:36 27 декабря Киев, Украина





Рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания.



Аналитики Forbes отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд. По данным издания Forbes с начала вторжения россии в Украину почти все богатые украинские бизнесмены потеряли часть стоимости своего состояния. В то же время, некоторым предпринимателям удалось сохранить свои позиции, а отдельным — даже обогатиться.Рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания.Аналитики Forbes отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.

"2022 год — не время меряться состоянием. Многие активы лидеров рейтинга разрушены, оккупированы или повреждены. В настоящее время релокация, строительство новых логистических цепей, выход на иностранные рынки, поиск поставщиков, подрядчиков и потребителей", — пишет издание.

Первое место сохраняет Ринат Ахметов, владелец компаний "Метинвест" и ДТЭК. По состоянию на декабрь 2022 года Forbes оценивает его состояние в 4,4 миллиарда долларов, в то время как в феврале они оценивались в 13,7 миллиарда долларов.

На втором месте оказался IT-предприниматель и один из основателей компании Grammarly Максим Литвин с 2,3 миллиарда долларов. К началу войны его состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов.

Третье место занимает соучредитель Grammarly Алексей Шевченко с 2,3 миллиарда долларов. Как и Литвин, с начала войны он потерял около 1,7 миллиарда долларов.

Четвертое место - Виктор Пинчук, владелец компании "Интерпайп". Его активы издание оценило в 2,2 миллиарда долларов, что на 400 миллионов меньше довоенных 2,6 миллиарда долларов.

Пятое место занимает владелец металлургической компании Ferrexpo Константин Жеваго с 1,4 миллиардами долларов — до войны его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда.

На шестом месте оказались Александр и Галина Гереги, владельцы компании "Эпицентр К". По оценке Forbes, их активы составляют 1,2 миллиарда долларов, до войны оценивались в 1,8 миллиарда.

На седьмом месте – соучредитель IT-компании Revolut Влад Яценко . С начала войны оценка его состояния не изменилась и составляет 1,1 миллиарда долларов.

Восьмое место занял Вадим Новинский, владелец промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг". С начала войны он потерял 3,5 миллиарда долларов, по состоянию на декабрь 2022 года его активы оцениваются в миллиард долларов США.

Оказавшийся на девятом месте соучредитель группы "Приват" Геннадий Боголюбов за 10 месяцев полномасштабной войны обеднел ровно вдвое — до 1 миллиарда долларов.

На 10 месте оказался владелец финансово-промышленной группы TAC Сергей Тигипко и "Универсал Банка". из-за войны он выбыл из рейтинга миллиардеров и сейчас имеет активов на сумму около 870 миллионов долларов, в то время как в феврале этого года его состояние оценивалось в 1,5 миллиарда долларов США.

11 место занимает Макс Поляков, основатель компании Noosphere Ventures, работающей в сфере IT и космических технологий. Его состояние аналитики Forbes оценили в 800 миллионов долларов.

На 12 месте — пятый президент и основатель корпорации Roshen Петр Порошенко , его состояние оценивается в 730 миллионов долларов. К началу войны они оценивались в сумму 1,6 млрд долларов.

13 место занял Юрий Косюк, владелец компании МХП. Его бизнес в сфере пищевых и агротехнологий оценивается в 520 миллионов долларов, до войны - 780 миллионов.

14 место – владелец компании Brursima Николай Злочевский с 500 миллионами долларов. На февраль 2022-го состояние бизнесмена оценивалось в 540 миллионов долларов США.

На 15 месте оказался Виталий Хомутынник, владелец компании "Укрнефтебурение". Его активы Forbes оценивают в 490 миллионов долларов США. Следовательно, за 10 месяцев войны Хомутыннику удалось обогатиться на 25 миллионов долларов.

16 место занимает Андрей Веревский , владелец агропромышленной компании Kernel. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 400 миллионов долларов, до войны — 520 миллионов долларов.

17 место занимает IT-предприниматель, основатель SoftServe Тарас Кицмей . За 10 месяцев войны он обогатился со 190 до 360 миллионов долларов США.

На 18 месте – бизнесмен, работающий в сфере недвижимости и IT, основатель компании CIG Степан Черновецкий . Его активы оценили в 350 миллионов долларов, до войны - в 545 миллионов долларов США.

19 место занял Александр Ярославский , основатель финансово-промышленной группы DCH, с 340 миллионами долларов. Аналитики оценивают его довоенное состояние в миллиард долларов США.

20 место – Александр Конотопский , основатель технологической компании Ajax Systems. Его активы оценены в 320 миллионов долларов, до войны - 340 миллионов долларов США.

При этом Forbes исключил из перечня некоторых бизнесменов по ряду причин.

"Военный год значительно проредил бы список самых богатых. Мы собрали бизнесменов, имеющих высокие шансы не попасть в рейтинг, если бы его таки составляли. Причины разные: потеря гражданства, неурядицы и измена родины", — говорится в сообщении.

В частности, в список не вошли Игорь Коломойский, Вадим Ермолаев (потеря гражданства), Николай Удянский, Константин Григоришин, Иван Фурсин (проблемы с бизнесом), Вячеслав Богуслаев (подозрение в госизмене) и Виктор Медведчук (обвинение в госизмене).