Металлурги и айтишники: Forbes назвал 20 самых богатых украинцев

По данным издания Forbes, с начала вторжения россии в Украину почти все богатые украинские бизнесмены потеряли часть стоимости своего состояния. В то же время, некоторым предпринимателям удалось сохранить свои позиции, а отдельным — даже обогатиться.
Рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания.
Аналитики Forbes отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.
Рейтинг 20 самых богатых бизнесменов Украины обнародован на сайте издания.
Аналитики Forbes отметили, что состояние самых богатых 20 бизнесменов по сравнению с началом февраля 2022-го упало более чем на $20 млрд – до $22,5 млрд.
- Первое место сохраняет Ринат Ахметов, владелец компаний "Метинвест" и ДТЭК. По состоянию на декабрь 2022 года Forbes оценивает его состояние в 4,4 миллиарда долларов, в то время как в феврале они оценивались в 13,7 миллиарда долларов.
- На втором месте оказался IT-предприниматель и один из основателей компании Grammarly Максим Литвин с 2,3 миллиарда долларов. К началу войны его состояние оценивалось в 4 миллиарда долларов.
- Третье место занимает соучредитель Grammarly Алексей Шевченко с 2,3 миллиарда долларов. Как и Литвин, с начала войны он потерял около 1,7 миллиарда долларов.
- Четвертое место - Виктор Пинчук, владелец компании "Интерпайп". Его активы издание оценило в 2,2 миллиарда долларов, что на 400 миллионов меньше довоенных 2,6 миллиарда долларов.
- Пятое место занимает владелец металлургической компании Ferrexpo Константин Жеваго с 1,4 миллиардами долларов — до войны его состояние оценивалось в 1,4 миллиарда.
- На шестом месте оказались Александр и Галина Гереги, владельцы компании "Эпицентр К". По оценке Forbes, их активы составляют 1,2 миллиарда долларов, до войны оценивались в 1,8 миллиарда.
- На седьмом месте – соучредитель IT-компании Revolut Влад Яценко . С начала войны оценка его состояния не изменилась и составляет 1,1 миллиарда долларов.
- Восьмое место занял Вадим Новинский, владелец промышленно-инвестиционной группы "Смарт-Холдинг". С начала войны он потерял 3,5 миллиарда долларов, по состоянию на декабрь 2022 года его активы оцениваются в миллиард долларов США.
- Оказавшийся на девятом месте соучредитель группы "Приват" Геннадий Боголюбов за 10 месяцев полномасштабной войны обеднел ровно вдвое — до 1 миллиарда долларов.
- На 10 месте оказался владелец финансово-промышленной группы TAC Сергей Тигипко и "Универсал Банка". из-за войны он выбыл из рейтинга миллиардеров и сейчас имеет активов на сумму около 870 миллионов долларов, в то время как в феврале этого года его состояние оценивалось в 1,5 миллиарда долларов США.
- 11 место занимает Макс Поляков, основатель компании Noosphere Ventures, работающей в сфере IT и космических технологий. Его состояние аналитики Forbes оценили в 800 миллионов долларов.
- На 12 месте — пятый президент и основатель корпорации Roshen Петр Порошенко , его состояние оценивается в 730 миллионов долларов. К началу войны они оценивались в сумму 1,6 млрд долларов.
- 13 место занял Юрий Косюк, владелец компании МХП. Его бизнес в сфере пищевых и агротехнологий оценивается в 520 миллионов долларов, до войны - 780 миллионов.
- 14 место – владелец компании Brursima Николай Злочевский с 500 миллионами долларов. На февраль 2022-го состояние бизнесмена оценивалось в 540 миллионов долларов США.
- На 15 месте оказался Виталий Хомутынник, владелец компании "Укрнефтебурение". Его активы Forbes оценивают в 490 миллионов долларов США. Следовательно, за 10 месяцев войны Хомутыннику удалось обогатиться на 25 миллионов долларов.
- 16 место занимает Андрей Веревский , владелец агропромышленной компании Kernel. Сейчас состояние бизнесмена оценивается в 400 миллионов долларов, до войны — 520 миллионов долларов.
- 17 место занимает IT-предприниматель, основатель SoftServe Тарас Кицмей . За 10 месяцев войны он обогатился со 190 до 360 миллионов долларов США.
- На 18 месте – бизнесмен, работающий в сфере недвижимости и IT, основатель компании CIG Степан Черновецкий . Его активы оценили в 350 миллионов долларов, до войны - в 545 миллионов долларов США.
- 19 место занял Александр Ярославский , основатель финансово-промышленной группы DCH, с 340 миллионами долларов. Аналитики оценивают его довоенное состояние в миллиард долларов США.
- 20 место – Александр Конотопский , основатель технологической компании Ajax Systems. Его активы оценены в 320 миллионов долларов, до войны - 340 миллионов долларов США.
При этом Forbes исключил из перечня некоторых бизнесменов по ряду причин.
В частности, в список не вошли Игорь Коломойский, Вадим Ермолаев (потеря гражданства), Николай Удянский, Константин Григоришин, Иван Фурсин (проблемы с бизнесом), Вячеслав Богуслаев (подозрение в госизмене) и Виктор Медведчук (обвинение в госизмене).
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