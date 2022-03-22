Меркель призывает ЕС к диалогу с Путиным

22:16 26 июня Киев, Украина

На саммите ЕС в Брюсселе 24-25 июня члены Евросоюза принимали решение в отношении России. Многие выступали за дальнейшее усиление санкций, так как не видят позитивных сдвигов во внешней политике Кремля. Однако канцлер Германии Ангела Меркель настаивает на проведении диалога с Путиным.

Агрессия со стороны России не прекращается. Строительство «Северного потока – 2» на завершающей стадии. Российские и пророссийские войска занимают оккупированные районы Донецкой, Луганской областей и полуостров Крым. Присутствие наемников из ЧВК Вагнера, по сообщению экспертов, до сих пор можно наблюдать на Ближнем Востоке, Южной Америке, Центральной Африке. Шпионаж, диверсии и кибератаки в странах Европы все так же ведутся российскими спецслужбами.

Тем не менее Ангела Меркель на саммите ЕС, решила призвать остальные страны союза начать мирный диалог с Россией.

Стоит отметить, что ее инициативу поддержал президент Франции Эмануэль Макрон. Сама канцлер объяснила это тем, что “прямой диалог с Путиным является единственным вариантом решения конфликта”.

Интересно, что такое заявления появилось после проведенного саммита Джо Байдена с Владимиром Путиным в Женеве.

Германия, очевидно, как и Франция, теперь намерена выступать за лояльное отношение к возвращению диалога с Россией. При положительном ответе других членов ЕС, это может привести к постепенной отмене санкций против России и к значительным уступкам стран Евросоюза для Кремля.

Теперь «Северный поток - 2» сможет “сыграть политическую роль” и в пользу Германии. На будущих саммитах, уже будущий канцлер ФРГ, в теории, сможет манипулировать ценами на газ для европейских стран, что даст огромное преимущество “мнению” Берлина в обсуждении важных вопросов для Евросоюза. А так как по «Северному потоку - 2» газ будет идти из России, то и вопросы “важные” для Германии будут важными и для Кремля.

Однако, это лишь предположение, в пользу которого говорит отношение Меркель к вопросу о решении проблемы с Россией. С другой стороны, остальные члены ЕС намерены и дальше усиливать давление на Кремль, в том числе экономическое. Предложение по поводу возобновления прямого диалога с Путиным отвергнуто минимум до тех пор, пока лидер РФ не начнет выполнять минские договоренности.