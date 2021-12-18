Мэрия Полтавы ужесточает карантин

В связи с ростом заболеваемости в городе и области, Полтавская ОГА приняла решение об усилении карантинных ограничений.
Об этом сообщает "IPT Полтава".
Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.
Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.
Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.
Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.
Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.
Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.
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