Мэрия Полтавы ужесточает карантин

13:38 18 Март Киев, Украина

В связи с ростом заболеваемости в городе и области, Полтавская ОГА приняла решение об усилении карантинных ограничений.
 
Об этом сообщает "IPT Полтава".

Вместе с тем, в Полтаве временно приостанавливают работу театров. Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации в городе закрывают музеи, библиотеки.

Отметим, что за минувшие сутки в Полтавской области обнаружили 394 новых случая коронавируса.

Кроме того, Минздрав установил на территории Полтавской области "оранжевый" уровень адаптивного карантина.