Мэра Мелитополя Федорова освободили из российского плена

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили российские оккупанты, освободили из плена.
Об этом в телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Об этом в телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Тимошенко сообщил, что спецоперация по освобождению Федорова из российского плена завершилась успешно и сейчас он в безопасности. Также заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что скоро Федоров вернется к исполнению обязанностей мэра украинского Мелитополя.
Напомним, оккупанты 11 марта похитили Ивана Федорова. Группа военных зашла в его кабинет, мужчину силой вытолкали из кабинета, затем посадили в машину и увезли в неизвестном направлении.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии