Мэра Мелитополя Федорова освободили из российского плена

19:40 16 марта Киев, Украина

Городского голову Мелитополя Ивана Федорова, которого похитили российские оккупанты, освободили из плена.



Об этом в телеграмме сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

"Просто сейчас освобожденный из российского плена мэр Мелитополя Иван Федоров разговаривает с президентом Владимиром Зеленским", - написал Тимошенко.

Тимошенко сообщил, что спецоперация по освобождению Федорова из российского плена завершилась успешно и сейчас он в безопасности. Также заместитель руководителя Офиса президента подчеркнул, что скоро Федоров вернется к исполнению обязанностей мэра украинского Мелитополя.