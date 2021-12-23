Мэр Умани готов к радикальным мерам

16:43 17 Август Киев, Украина

Городской голова Умани не изменил свою позицию относительно прибытия в город хасидов на празднование Рош ха-Шана, он готов прибегнуть к крайним мерам и выставить блокпосты в городе.

Мэр Александ Цебрий опасается, что наплыв людей ухудшит эпидситуацию с коронавирусом. Цебрий сообщил, что отправится в Киев на встречу с президентом Владимиром Зеленским для обсуждения этого вопроса.

"Уважаемые уманчане, я готов на самые радикальные меры, но в рамках действующего законодательства. Вы помните, как это было, когда перекрывались блок-постами въезды на территорию города Умань. Это решение может принять ТЕБ и ЧС города Умани. Я хочу услышать ваше отношение к этому, как вы будете относиться, когда на период Рош ха-Шана мы сделаем такие предохранительные меры", - сказал мэр в видеообращении на своей Facebook-странице.

Цебрий подчеркнул, что убежден в неосведомленности президента об этой ситуации.

"Думаю, что он (Зеленский - прим. ред.) не проинформирован достаточно своими так называемыми слугами народа. Потому я сейчас выезжаю в город Киев, под Офис президента, и буду ждать там до того момента, пока со мной действительно не пообщаются, и лично президент от меня персонально не узнает, какая ситуация в городе Умани, не узнает ваши, уманчане, настроения", - сказал он.

Мэр также добавил, что его пригласили на заседание госкомиссии ТЕБ и ЧС и напомнил, что на заседании 11 августа комиссия приняла решение о том, что в Умани во время празднования Рош ха-Шана могут пребывать от 5-ти до 10-ти тысяч паломников.