Мэр Николаевщины рассказал когда наступит отопительный сезон
18:05 09 ноября Киев, Украина
В четверг, 10 ноября в Николаеве
стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэра города Александра Сенкевич в Telegram.
"Среднесуточная температура на улице меньше 8 градусов по Цельсию. Это означает, что с завтрашнего дня в Николаеве начнется пуск тепла", - уточнил он.
По словам Сенкевича, в городе планируют постепенно включить все 95 котельных.
"В вашем доме в ближайшее время появится тепло, а если не появится - вы должны будете обратиться в управляющие компании или к главе ОСББ", - добавил мэр.
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