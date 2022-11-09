Мэр Николаевщины рассказал когда наступит отопительный сезон

18:05 09 ноября Киев, Украина

В четверг, 10 ноября в Николаеве стартует отопительный сезон. Об этом сообщил мэра города Александра Сенкевич в Telegram.

"Среднесуточная температура на улице меньше 8 градусов по Цельсию. Это означает, что с завтрашнего дня в Николаеве начнется пуск тепла", - уточнил он.



По словам Сенкевича, в городе планируют постепенно включить все 95 котельных.